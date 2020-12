Malte suspendra à partir de mardi les vols à destination et en provenance du Royaume-Uni, où l'apparition d'une nouvelle variante du coronavirus suscite des inquiétudes, a annoncé lundi le ministère de la Santé maltais.Le pays avait, quelques heures auparavant, décidé d'imposer une quarantaine de 14 jours aux voyageurs en provenance du Royaume-Uni. Les résidents maltais actuellement au Royaume-Uni pourront retourner à Malte à condition d'effectuer un test Covid à leur arrivée et d'observer une quarantaine de 14 jours. Le ministère de la Santé a déclaré que la mesure est temporaire et espère que l'Union européenne adoptera une position commune sur la question. (Belga)