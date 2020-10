Manchester City a été accroché 1-1 sur le terrain de West Ham samedi lors de la 6e journée de Premier League. De retour de blessure, Kevin De Bruyne est monté au jeu à la 68e minute.Menés au score après le but d'Antonio en première période, les Cityzens sont parvenus à égaliser en seconde période grâce à Phil Foden (51e). Monté au jeu à la 68e minute, Kevin De Bruyne n'a pas su aider son équipe à inverser totalement la tendance. Au classement, Manchester City, qui compte un match de retard, et West Ham comptent chacun huit points et occupent respectivement la dixième et onzième place. (Belga)