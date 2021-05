La rencontre du championnat d'Angleterre entre Manchester United et Liverpool, programmée dimanche, a été reportée à la suite de l'envahissement du terrain d'Old Trafford par des supporters mancuniens et des manifestations devant le stade. Manchester United l'a annoncé dans un communiqué publié sur son site.Les Red Devils ont expliqué que la décision a été prise sur base des "considérations de sûreté et de sécurité par rapport aux manifestations d'aujourd'hui". "Des discussions vont maintenant avoir lieu avec la Premier League pour trouver une nouvelle date", a précisé le club. En début d'après-midi, des supporters de Manchester United se sont réunis pour protester contre les propriétaires américains du club, les Glazer. (Belga)