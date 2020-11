Manifestation à Bruxelles contre l'interdiction de l'avortement choisi en Pologne

Une centaine de manifestants en même temps selon la police de Bruxelles-Ixelles, et jusqu'à 350 personnes au total selon une organisatrice qui précise qu'une rotation a été mise en oeuvre pour permettre à tous les gens qui s'étaient déplacés de participer un moment à la manifestation, se sont rassemblés mercredi soir entre 17h00 et 18h35 sur le rond-point Robert Schuman, au coeur des institutions européennes à Bruxelles, pour dénoncer l'interdiction quasi totale d'avorter en Pologne.La manifestation était mixte, mais comptait avant tout des femmes. Des messages en polonais signés de l'éclair rouge, devenu le symbole de la lutte pour l'avortement dans le pays, avaient été inscrits sur des pancartes. De grandes banderoles portaient aussi des messages comme "Mon corps, mon choix, mes droits", "My body, my choice" et "On est toutes des salopes qui avortent". Certains manifestants avaient amené des casseroles pour faire du bruit. Pour rappel, le tribunal constitutionnel polonais a déclaré le 22 octobre l'avortement pour raison de malformation du fœtus inconstitutionnel, ce qui a de fait délégalisé l'interruption volontaire de grossesse (IVG) alors que la loi sur l'avortement en vigueur était déjà l'une des plus restrictives d'Europe. Seuls les IVG pour danger de mort, viol et inceste restent en conséquence autorisées. "On veut être entendu par l'Union européenne", clame Tatiana Wolska, qui est à l'initiative des mobilisations à Bruxelles via les réseaux sociaux. "Si on ne fait pas de bruit ici, on ne sait pas comment cela va finir. Bien que ce soit la plus grande sortie de femmes dans les rues de toute la Pologne depuis le début du siècle, on craint que cela ne suffise pas. La Pologne est un pays membre et l'Europe doit réagir. Il faut parler de ça, sinon la loi va simplement être appliquée et la protestation va tomber dans l'oubli". Des mobilisations ont été organisées les 28 et 29 octobre devant l'ambassade de Pologne située rue Stevin à Bruxelles. Le vendredi 30 octobre, des personnes se sont encore présentées, notamment pour déposer des cintres devant la représentation polonaise. (Belga)

