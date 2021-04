Le Japon organisera un exercice militaire conjoint avec des forces américaines et françaises dans le sud-ouest du pays le mois prochain, a indiqué vendredi le ministre nippon de la Défense, alors que les actions de la Chine dans les eaux régionales suscitent des inquiétudes croissantes.L'exercice, qui se déroulera du 11 au 17 mai, sera le premier à grande échelle au Japon impliquant des troupes terrestres des trois pays, ont déclaré les Forces terrestres d'autodéfense (nom de l'armée nippone) dans un communiqué. Cet exercice se déroulera alors que Tokyo cherche à renforcer la coopération en matière de défense au-delà de son principal allié américain afin de contrer l'affirmation croissante de Pékin dans les mers de Chine orientale et méridionale. "La France partage la vision d'une (région) Indo-Pacifique libre et ouverte", a déclaré le ministre japonais de la Défense Nobuo Kishi à la presse. "En renforçant la coopération entre le Japon, les Etats-Unis et la France, nous aimerions améliorer encore les tactiques et les compétences des Forces d'autodéfense (nippones) dans la défense des territoires insulaires éloignés", a-t-il ajouté. Paris a des intérêts stratégiques dans la région Indo-Pacifique où elle possède des territoires, notamment l'île de la Réunion dans l'océan Indien et la Polynésie dans le Pacifique Sud. Les manoeuvres conjointes se dérouleront sur le terrain d'entraînement de Kirishima et au Camp Ainoura dans la région de Kyushu, et comprendront des exercices d'opérations amphibies. La semaine dernière, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga et le président américain Joe Biden ont promis de faire front ensemble face à la Chine et de renforcer la coopération bilatérale, notamment technologique. Le Japon est particulièrement préoccupé par les activités chinoises autour des îles Senkaku administrées par Tokyo et que Pékin revendique sous le nom des îles Diaoyu. Ces derniers mois, Washington a réaffirmé que le traité de sécurité américano-japonais couvrait ces îles. (Belga)