Marathon de Valence - Le Kényan Kibiwott Kandie explose le record du monde du semi-marathon

Le Kényan Kibiwott Kandie (24 ans) a explosé dimanche le record du monde du semi-marathon hommes à Valence (Espagne) en remportant la course en 57 mininutes et 32 secondes, devant l'Ougandais Jacob Kiplimo (57:37).Le record appartenait au Kényan Geoffrey Kamworor qui avait couru en 58:01 en septembre 2019 à Copenhague. Dans cette course ultra-rapide, quatre athlètes ont couru plus vite que l'ancien record: Kandie, Kiplimo, mais aussi les Kényans Rhonex Kipruto (57:49) et Alexander Mutiso (57:59). (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.