Marcus Miller sera le parrain et la tête d'affiche de la 20e édition du Dinant Jazz Festival, du 23 au 26 juillet, ont annoncé jeudi ses organisateurs.Ce n'est pas une première à Dinant pour le compositeur et bassiste américain, il y avait déjà livré un concert mémorable en 2018. Cet été, il se produira à deux reprises, le 24 juillet avec son band et le 25 juillet en tant qu'invité d'honneur d'un concert exclusif pour célébrer les 20 ans du festival. En tant que parrain de l'événement, il succède à deux autres sommités du jazz: le saxophoniste américain Joshua Redman (2018) et le pianiste jamaïcain Monty Alexander (2019). Comme chaque année, le Dinant Jazz Festival se déroulera sur le site de l'Abbaye de Leffe et les préventes sont disponibles depuis jeudi. En 2019, ce sont quelque 3.500 amateurs de jazz qui s'y étaient réunis. (Belga)