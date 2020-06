Mario Gomez, ancien attaquant notamment du Bayern Munich, de la Fiorentina et de l'équipe nationale allemande, va prendre sa retraite en tant que footballeur professionnel après avoir aidé Stuttgart, le club de ses débuts, à remonter en première division. "C'était ma dernière mission", a déclaré Gomez, dimanche, après la défaite 1-3 contre Darmstadt qui n'empêche pas le VfB de retrouver la Bundesliga la saison prochaine.Gomez a marqué l'unique but des siens, inscrivant son 110e but sous le maillot de Stuttgart, avec qui il a débuté dans le football professionnel en 2004 et où il évoluait depuis 2001. Gomez a ensuite joué au Bayern Munich (2009-2013), à la Fiorentina (2013-2015), à Besiktas (2015-2016) et à Wolfsburg (2016-2017) avant de revenir à Stuttgart en 2017. Le club avait été relégué en deuxième division à l'issue de la saison passée. L'avant-centre est resté au club, contribuant avec 7 buts en 23 rencontres, au retour rapide des 'Schwaben' en D1. "J'ai toujours rêvé de redonner quelque chose au VfB à la fin de ma carrière et de l'achever ici", a expliqué Gomez. "C'est formidable de pouvoir dire au revoir de cette manière". Gomez a marqué 170 buts en 328 rencontres de Bundesliga. Il a été champion d'Allemagne avec Stuttgart en 2007 et avec le Bayern en 2010 et 2013. Il a aussi remporté le championnat de Turquie en 2016. Gomez compte 78 rencontres et 31 buts en équipe nationale allemande. Avec la 'Mannschaft', Gomez a terminé 2e de l'Euro 2008, 3e de la Coupe du monde 2010, et a été éliminé en demi-finale de l'Euro 2012 et de l'Euro 2016. Il ne faisait en revanche pas partie du groupe champion du monde en 2014. (Belga)