La productrice et réalisatrice Marion Hänsel est décédée à l'âge de 71 ans, a annoncé la RTBF lundi soir.L'auteure-réalisatrice, productrice et comédienne avait marqué dès ses débuts, en 1982. "Le lit", son premier long métrage, d'après un roman de Dominique Rollin, lui valu le Prix Cavens décerné par la critique à la meilleure production d'un cinéaste belge. Deux ans plus tard, Marion Hansel adaptait "Dust", du roman du Sud-Africain J.M. Coetzee offrant, sous le soleil dur d'Afrique du Sud, un rôle inoubliable à Jane Birkin aux côtés de Trevor Howard. A Venise, le film récoltait le Lion d'Argent, ce qu'aucun réalisateur belge n'avait fait avant cela. Née à Marseille en février 1949, Marion Hänsel a grandi à Anvers avant de visiter le monde, souvent caméra au point. Sa filmographie est riche d'une quinzaine de films, dont certains resteront dans la mémoire des amateurs du 7e art: citons "Les Noces Barbares" adapté du roman qui avait valu le Goncourt à Yann Queffelec en 1985, "Il Maestro" avec Charles Aznavour, "Between the Devil ans the Deep Bue Sea" (sélectionné en compétition officielle à Cannes) ou l'étonnant "Nuages: lettres à mon fils". L'an dernier et jusqu'en janvier de cette année encore, elle avait présenté son dernier film, "Il était un petit navire", mélange d'images d'archives et d'aujourd'hui entremêlant de petites histoires autobiographiques. Très active dans le monde du cinéma belge, Marion Hänsel avait également été élue "Femme de l'année" en Belgique en 1987. (Belga)