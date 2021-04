Et de quatre pour Mark Cavendish ! Le Britannique de la formation belge Deceuninck-Quick Step a enlevé dimanche à Kusadasi la 8e et dernière étape du Tour de Turquie cycliste (2.Pro), dont le classement final a été remporté par l'Espagnol Jose Manuel Diaz (Delko).Le coureur de l'île de Man, qui est âgé de 35 ans, a devancé dimanche Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), vainqueur des deux sprints précédents, au terme des 160,3 km de l'épreuve partie de Bodrum. Le Norvégien Kristoffer Halvorsen (Uno-X Pro) s'est classé 3e. Ce succès permet à Cavendish, 35 ans, de porter à 150 le nombre de ses victoires depuis 2006. Au classement général final, Diaz a préservé sa seconde d'avancesur l'Australien Jay Vine. L'Espagnol succède au palmarès à l'Autrichien Félix Grosschartner, lauréat en 2019. L'équipe BB Hotels p/b KTM, qui a enregistré un cas de Covid-19 dans son effectif, s'était retirée de la course avant la dernière étape. La formation américaine Rally Cycling avait fait de même vendredi matin. (Belga)