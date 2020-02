Mark Rutte reçoit Sophie Wilmès

La Première ministre Sophie Wilmès a été reçue lundi soir La Haye par son homologue néerlandais Mark Rutte. Elle est le quatrième chef de gouvernement belge à rencontrer M. Rutte, au pouvoir depuis près de dix ans aux Pays-Bas.Ce dernier avait reçu Yves Leterme en 2011, Elio Di Rupoe en 2012, et Charles Michel qui a fait plusieurs fois le déplacement. Lundi soir, les deux Premiers ont évoqué au cours d'un dîner les relations bilatérales entre leurs deux pays, la coopération au sein du Bénélux, et aussi bien sûr l'Union européenne, notamment le cadre financier pluriannuel, le Brexit, la conférence pour l'avenir de l'Europe et le Green Deal. (Belga)

