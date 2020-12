Marta Bassino a mis fin à la domination de la Slovaque Petra Vlhova dans le ski féminin. L'Italienne a remporté le slalom géant de Courchevel, disputé sous la neige et dans le brouillard, samedi en France. Elle a confirmé sa victoire dans le géant de Sölden en ouverture de la saison le 17 octobre. La Suédoise Sara Hector a créé la surprise et pris la 2e place à 46/100es. Vlhova, championne du monde en titre de la spécialité, a terminé 3e à 59/100es après avoir dominé la première manche. Elle monte sur son 5e podium en cinq courses cette saison. L'Américaine Mikaela Shiffrin a dû se contenter de la 4e place à 1.70 seconde.Leader de la Coupe du monde après ses trois succès consécutifs dans les slaloms de Levi et le géant parallèle de Lech, Vlhova avait dominé la première manche. La Slovaque comptait 49/100es d'avance sur Bassino, 65/100es sur Shiffrin, 74/100es sur Hector et 98/100es sur l'Autrichienne Stephanie Brunner. Toutes les autres concurrentes étaient reléguées à plus d'une seconde. La seconde manche a vu la mainmise de Bassino qui a relégué Vlhova à 1:08 et Shiffrin à 1.54. Seule Hector, 2e chrono à 21/100es, a tenu la comparaison. Au classement de la Coupe du monde, la Slovaque possède 420 points, soit 162 de plus que Bassino (258), est reste solidement en première position. L'Italienne conserve la tête de la Coupe du monde de géant avec le maximum de 200 points. Un second slalom géant est programmé dimanche sur cette même piste de Courchevel, station qui accueillera les Mondiaux 2023 avec celle de Méribel. (Belga)