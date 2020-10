Timothy Castagne et Yannick Carrasco ont été choisis par Roberto Martinez pour occuper le flanc gauche de l'équipe belge, privée des frères Thorgan et Eden Hazard, dimanche, pour le match en Angleterre, comptant pour la Ligue des Nations. Kevin De Bruyne, capitaine, évoluera un cran plus haut, en soutien de Romelu Lukaku.En l'absence de Thibaut Courtois, Simon Mignolet est titularisé dans le but. Il aura devant lui un trio défensif formé par Toby Alderweireld, Jason Denayer et Dedryck Boyata. Dans l'entrejeu, Thomas Meunier animera le flanc droit, Castagne, donc, en fera de même à gauche. L'entrejeu sera composé d'Axel Witsel et Youri Tielemans. Devant, De Bruyne et Carrasco devront alimenter en bons ballons Lukaku. Jan Vertonghen, qui se remet d'une fracture de la pommette, ne figure pas sur la feuille de match, tout comme Dennis Praet et Dodi Lukebakio. Par rapport à la sélection initiale de 33 joueurs de Martinez, Thibaut Courtois, Hendrik Van Crombrugge, Koen Casteels, Eden Hazard, Dries Mertens et Nacer Chadli sont indisponibles pour des raisons diverses. Sebastiaan Bornauw, Zinho Vanheusden et Alexis Saelemaekers sont retournés chez les espoirs. Thorgan Hazard et Thomas Vermaelen n'avaient, eux, pu être sélectionnés. En face, Gareth Southgate titularise d'entrée le nouveau venu Dominic Calvert-Lewin, désigné Joueur du mois de septembre pour ses performances avec Everton (6 buts en 4 matchs). L'Angleterre est annoncée en 5-3-2 avec devant Pickford, Walker, Maguire et Dier comme trio défensif axial, Alexander-Arnold à droit et Trippier à gauche, Mount, Rice et le capitaine Henderson dans l'entrejeu, Calvert-Lewin et Rashford devant. La Belgique est en tête du groupe avec 6 points, deux de plus que l'Angleterre. (Belga)