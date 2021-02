Maurice: démission du ministre des Affaires étrangères

Le ministre des Affaires étrangères de Maurice, Nandcoomar Bodha, a annoncé samedi sa démission du gouvernement et du parti au pouvoir, invoquant des "divergences irréconciliables" avec les dirigeants de cette formation."Ce matin, j'ai présenté ma démission du gouvernement et de tous les organes du MSM" (Mouvement Socialiste Militant), a déclaré M. Bodha dans un communiqué. Ministre des Affaires étrangères depuis novembre 2019, pilier du MSM, M. Bodha a également remis sa lettre de démission au président mauricien. "La culture du pouvoir et le fonctionnement du MSM ne correspondent plus aux valeurs et aux principes qui ont toujours guidé ma carrière politique. Aujourd'hui, je veux que mon combat politique prenne une nouvelle direction", a-t-il expliqué. Le Premier ministre Pravind Kumar Jugnauth n'a pas encore répondu publiquement à cette démission. M. Bodha avait été secrétaire général du MSM avant d'être élu député au Parlement en 2000. Il a dirigé plusieurs ministères au sein du gouvernement, et a été un moment chef de l'opposition. Archipel de l'océan Indien, l'île Maurice compte 1,3 million d'habitants, avec une économie basée essentiellement sur la pêche et l'écotourisme, dans une zone qui compte parmi les plus beaux récifs coralliens du monde. (Belga)

