Max Verstappen (Red Bull) s'est montré le plus rapide de la troisième et dernière journée des tests de pré-saison de Formule 1 dimanche. Il a signé un chrono de 1:28.960 sur les 5,412 km du circuit de Sakhir à Bahreïn après avoir réalisé 64 tours.Le Néerlandais a devancé le Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri/+0.093) et l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari/+0.651). Kimi Raikkonen (Alfa Romeo/+0.806) et le champion du monde en titre Lewis Hamilton (Mercedes/+1.065) complètent le top 5. Le Finlandais a d'ailleurs passé le plus de temps sur le circuit en bouclant 166 tours juste devant George Russell, le pilote de Williams (158). Nouvel équipier de Verstappen chez Red Bull, le Mexicain Sergio Perez termine lui avec le huitième temps (+1.227) après avoir signé le meilleur temps de la session matinale dimanche. La saison 2021 de Formule 1 débute le dimanche 28 mars avec le Grand Prix de Bahreïn après le report du Grand Prix d'Australie, traditionnel rendez-vous du lancement de la saison, au 21 novembre. (Belga)