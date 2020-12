Déjà auteur du meilleur chrono vendredi matin lors de la première séance, Max Verstappen (Red Bull) a signé le meilleur chrono de la 3e et dernière séance d'essais libres du Grand Prix d'Abou Dhabi, 17e et dernière épreuve du Championnat du monde de Formule 1, samedi en fin de matinée sur le circuit de Yas Marina (5,554 km).Verstappen a largement dominé la séance en 1:36.251. Il a relégué son équipier le Thaïlandais Alexander Albon à 501/1000es de seconde. L'Australien Daniel Ricciardo (Renault), troisième, a concédé 626/1000es. Son équipier Esteban Ocon, quatrième, était pointé à 648/1000es. Lewis Hamilton (Mercedes) a dû se contenter du 6e chrono de la matinée à 761/1000es à 18/1000es de son compatriote Lando Norris (Mc-Laren), 5e. Le septuple champion du monde, privé du précédent Grand prix à Sakhir dimanche dernier en raison d'un test positif au coronavirus, est le recordman de victoires sur ce circuit avec 5 succès en onze Grands Prix disputés dans l'Emirat (2011, 2014, 2016, 2018 et 2019). Meilleur temps de la 2e séance, le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) n'a signé que le 9e chrono à 834/1000es de Verstappen. Les qualifications se déroulent de 14 à 15 heures (belges). Le départ est fixé dimanche à 14h10 (17h10 heures locales). (Belga)