Même confinés, les Belges achètent toujours en Espagne

Les Belges ont acheté plus de résidences secondaires en Espagne sur les trois premiers trimestres de 2020 que sur toute l'année 2019, selon les dernières statistiques espagnoles rapportées samedi par L'Echo.Si, au cours du deuxième trimestre, lorsque les frontières ont été fermées en raison de la pandémie de coronavirus, les chiffres de vente ont nettement chuté, avec à peine 475 ventes finalisées par des acquéreurs d'origine belge (-44% par rapport au 1er trimestre), une véritable course de rattrapage a commencé cet été, dès la réouverture des lignes aériennes et des frontières. Pour preuve, les notaires espagnols ont enregistré pas moins de 961 acquisitions belges en juillet, août et septembre. Sur les trois premiers trimestres, 2.283 Belges ont acquis une seconde résidence en Espagne, soit une moyenne de huit par jour. En 2018, les acquisitions belges sous le soleil espagnol avaient toutefois dépassé la barre symbolique de 4.000 actes. (Belga)

