Jonathan Borlée, qui souffre toujours des conséquences de sa blessure de la mi-août, s'est classé 7e du 200 mètres du Mémorial Van Damme en 21.30 secondes, vendredi soir au stade Roi Baudouin."Je suis déçu de ma prestation au Van Damme, je n'ai pas pu courir à 100 %", a expliqué Jonathan Borlée, dont le meilleur chrono sur 200 mètres de la saison est 21.18. "J'étais toujours blessé depuis le championnat national (ischio-jambier) et j'ai néanmoins fait le maximum pour participer au Mémorial Van Damme. Je voulais être là, il n'y pas eu beaucoup de meetings et des gens se sont mobilisés pour mettre le Mémorial 2020 en place. J'espérais que ma blessure n'allait pas m'embêter, mais elle est toujours là. J'ai eu trop peu de temps pour me rétablir complètement. Je vais désormais prendre du repos pour retrouver tous mes moyens en vue de la reprise de la préparation pour la saison prochaine." . (Belga)