Mercedes-Benz procède également au rappel de véhicules en Belgique, en raison d'un possible défaut avec le système d'appel d'urgence automatique "eCall", a-t-on appris lundi.Les propriétaires des voitures concernées sont invités à se rendre dans un garage pour une mise à jour du logiciel, une opération d'une demi-heure. Mercedes-Benz Belux n'était pas en mesure de préciser le nombre exact de véhicules touchés en Belgique. Le défaut, qui n'a pas engendré de problèmes graves à la connaissance du constructeur, pourrait avoir pour conséquence de donner une mauvaise localisation du véhicule en cas d'accident. Le rappel concerne différents modèles assemblés entre 2017 et 2020 (CLA, GLA, GLE, GLS, Classe S et Classe E). Aux Etats-Unis, un semblable rappel vise près d'1,3 million de voitures. (Belga)