Comme lors de la première et deuxième séance vendredi, Mercedes a dominé la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Barcelone samedi. Le Britannique Lewis Hamilton s'est montré le plus rapide devant son équipier Valtteri Bottas (+0.151).Derrière les deux Mercedes, Max Verstappen (Red Bull/+0.515) a réalisé le troisième meilleur temps. Carlos Sainz (Renault/+0.824) se classe quatrième devant Sergio Perez (Racing Point/0.874). Les Ferrari de Charles Leclerc (+0.971) et Sebastian Vettel (+1.485) ont terminé respectivement à la 6e et 12e place. Les qualifications auront lieu samedi à 15h et le départ du Grand Prix d'Espagne, le sixième de la saison, sera donné dimanche à 15h10. (Belga)