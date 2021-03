La chancelière allemande Angela Merkel va proposer mercredi aux chefs des régions allemandes un assouplissement des restrictions dans les contacts sociaux à partir du 8 mars, selon un projet de résolution obtenu mardi.Désormais, les contacts seront possibles entre "deux foyers" mais ne dépassant pas cinq personnes au maximum, enfants de moins de 14 ans exclus, selon ce projet, alors que l'Allemagne a autorisé ces dernières semaines la réouverture des coiffeurs et des écoles malgré la crainte d'une troisième vague de coronavirus. Les fleuristes, jardineries et librairies devraient être autorisés à rouvrir leurs portes dans les régions où ils ne l'ont pas encore fait, selon ce projet. Les auto-écoles, les écoles de pilotage, les instituts de beauté et salons de massage devraient également reprendre leur activité. Mais les clients et clientes devront se présenter avec un test antigénique réalisé le jour même. Dans les régions où le taux d'incidence sur sept jours est inférieur à 35 pour 1.000 habitants, les commerces de détail pourront aussi rouvrir, limité à la présence d'un client pour 20m2, ainsi que les musées et certaines enceintes sportives de plein air. Tous les magasins à l'exception des supermarchés et autres magasins d'alimentation, ainsi que certains commerces considérés comme essentiels, avaient fermé juste avant Noël, au moment où le pays était frappé de plein fouet par une deuxième vague de contaminations beaucoup plus importante que la première au printemps dernier. Pour le reste, la dirigeante devrait décider mercredi avec les dirigeants des 16 Etats régionaux de prolonger encore, jusqu'au 28 mars, les vastes restrictions en vigueur pour certaines depuis quatre mois, comme la fermeture des restaurants, bars, musées et salles de sport, selon ce projet. Des voix se font néanmoins entendre, notamment dans les Länder (régions) moins touchés par la pandémie, pour réclamer plus d'assouplissements, deux mois après le début de la campagne de vaccination. Après avoir considérablement diminué à la faveur de strictes restrictions en janvier et février, le nombre de contaminations est reparti à la hausse en Allemagne. Les autorités se montrent particulièrement inquiètes par les variants anglais et sud-africain du virus, plus contagieux. Le nombre de cas a augmenté de 3.943 en 24 heures, selon les données de l'Institut de veille sanitaire RKI mardi, alors que le nombre de morts a franchi ce week-end le seuil des 70.000 morts depuis le début de la pandémie. (Belga)