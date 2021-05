Elise Mertens (WTA 14) était déçue après sa défaite au premier tour, mardi, au tournoi WTA 1000 sur terre battue de Rome, doté de 1.577.613 euros. De retour après son abandon en quart de finale à Madrid, la semaine dernière, à la suite d'une blessure à la cuisse gauche, la numéro 1 belge, 25 ans, s'est inclinée 4-6, 6-2, 6-3 sur le court Pietrangeli face à la Russe Veronika Kudermetova (WTA 28), 24 ans"Je savais que ce serait un premier tour difficile, d'autant que mon corps n'avait pas pleinement récupéré de Madrid, mais je voulais me donner une chance", a-t-elle confié après sa défaite. "J'ai un état d'esprit positif et je veux toujours essayer de saisir les occasions qui se présentent. J'avais joué une heure hier et tout s'était bien passé, mais deux heures et plus, évidemment pas. Après le premier set, j'ai senti que ma hanche et ma cuisse commençaient à nouveau à se bloquer. Je ne parvenais plus à pousser convenablement sur ma jambe au service, ce qui peut expliquer mes neuf doubles fautes, et j'avais aussi des difficultés côté revers. Et dans le troisième set, cela n'allait plus. Je suis déçue de ne pas avoir pu atteindre mon niveau, mais d'un autre côté, je me suis tout de même battue et j'ai réussi à faire trois sets". Il s'agit de la première défaite en cinq matches d'Elise Mertens contre Veronika Kudermetova qui restera toutefois à Rome, où elle est aussi engagée en double avec sa nouvelle partenaire, la Taiwainaise Hsieh Su-Wei, aux côtés de laquelle elle étrennera sa toute fraîche place de n°1 mondiale. "Je vais essayer de jouer ", a confirmé Elise Mertens. "Je vais encore passer tout à l'heure entre les mains du kiné afin de tout dénouer au niveau de la hanche et de la cuisse. En double, je devrai évidemment moins servir. En outre, nous n'avons encore pu disputer qu'un seul match ensemble jusqu'ici (à Madrid, ndlr) et ce serait bien d'en avoir l'un ou l'autre supplémentaire en perspective de Roland Garros. Nous n'avons pas encore véritablement de rythme et d'automatismes. Ce serait dès lors bien de jouer". (Belga)