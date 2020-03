Toujours plus riches, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar restent les trois footballeurs les mieux payés au monde cette saison, selon une estimation du magazine France Football.Dans son dossier spécial "Salaires des Stars" à paraître mardi, l'hebdomadaire français calcule le revenu des stars du ballon rond en compilant leur salaire brut et les revenus publicitaires espérés lors de la saison 2019-2020, auxquels s'ajoutent les primes et bonus de la saison précédente. Selon cette méthodologie, Messi devrait toucher 131 millions d'euros, soit un de plus que l'année dernière pour l'attaquant du FC Barcelone. A la Juventus, Ronaldo empocherait 118 millions d'euros (+5). Neymar complète le podium avec 95 millions d'euros (+4,5) au Paris SG. "Depuis 2013, aucun joueur en dehors de Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar n'a pu grimper sur le podium. Et ces trois-là ont creusé un écart abyssal avec les autres", relève France Football. Chez les entraîneurs, Diego Simeone (Atlético Madrid) arrive en tête avec 40,5 millions d'euros, toujours selon la même méthode de calcul. Viennent ensuite Antonio Conte (Inter Milan) avec 30 millions d'euros et Pep Guardiola (Manchester City) avec 27 millions d'euros. (Belga)