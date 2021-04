Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort rencontrera les bourgmestres des dix-neuf communes de la capitale et les chefs de corps des zones de police concernées mercredi prochain pour examiner les décisions prises vendredi par le Comité de concertation, a-t-il indiqué à l'issue de la réunion de celui-ci.Ensemble, ils se prononceront sur d'éventuelles décisions spécifiques à Bruxelles. On y reparlera très vraisemblablement de l'impact prévisible de la réouverture des terrasses envisagée à partir du 8 mai, ainsi que des mesures spécifiques telles que le couvre-feu d'application à partir de 22h00, en tout cas jusqu'à cette date, le port obligatoire du masque, la fermeture de tous les magasins en soirée et l'interdiction de l'alcool dans les espaces publics. (Belga)