Les champs nuageux laisseront parfois leur place à de larges éclaircies lundi après-midi, sous des chaleurs à nouveau étouffantes, prévoit l'Institut royal météorologique. Le mercure chauffera jusqu'à 30°C à la mer et 35 ou 36°C dans le centre et en Campine. Des orages de chaleur pourront éclater localement. Le littoral soufflera sous un vent modéré tandis que le reste du pays devra se contenter d'un vent faible.Le ciel sera ponctué de quelques nuages lundi soir et quelques averses, éventuellement orageuses, pourront encore tomber. La plupart des régions restera toutefois à l'abri des gouttes. Pyjamas et couvertures légers seront à nouveau de rigueur pendant la nuit, avec des minima de 18°C prévus dans les Hautes Fagnes et jusqu'à 23°C dans les grandes villes. Comme une ritournelle, les jours se suivent et se ressemblent: un mardi ardent s'annonce, avec 30°C attendus sur les hauteurs ardennaises et à la Côte, et 36 ou 37°C en plaine. Périodes ensoleillées et champs nuageux se partageront la journée, sous un vent faible. Le littoral bénéficiera d'une brise modérée. La chaleur semble se sentir comme un poisson dans l'eau en Belgique et persistera sur la Belgique mercredi. Les thermomètres devraient afficher de 29 à 36°C. Quelques averses ou orages localisés pourront éclater en cours de journée mais la vraie dégradation n'est pas attendue avant jeudi, où averses et orages s'en donneront à cœur joie sur tout le pays. La chaleur ne disparaîtra pas pour autant, le mercure oscillant entre 26 et 31°C. Il faudra attendre vendredi pour des maxima plus faibles, de l'ordre de 25°C. (Belga)