Le temps sera sec sur la plupart des régions dimanche après-midi avec des éclaircies et des maxima de l'ordre de 20°C dans le centre sous un vent modéré d'ouest, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans ses prévisions de la mi-journée.Dimanche soir et la nuit suivante, le risque de quelques averses grandira dans l'ouest avant de concerner également le centre du pays. Les minima oscilleront entre 5°C en Hautes Fagnes et 12°C à la Côte. Le vent sera faible d'ouest-nord-ouest ou de direction variable. À la mer, il sera modéré de nord-ouest. Lundi, le temps sera changeant avec de nombreux nuages et des averses pouvant adopter un caractère orageux. Le littoral profitera d'un temps plus sec l'après-midi avec des éclaircies un peu plus généreuses. Il fera assez frais avec des maxima de 14°C en Hautes Fagnes à localement 18°C en Flandre. Le vent, modéré de nord-ouest, sera désagréable. À la mer, il sera modéré puis assez fort de nord à nord-ouest avec des pointes de 50 km/h. Les jours suivants, il fera de plus en plus doux mais le risque d'averses (orageuses) sera également de plus en plus présent. (Belga)