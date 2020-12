La vigilance sera de mise sur les routes belges de la nuit de mercredi à jeudi jusqu'au premier jour de l'an, avertit l'Institut royal météorologique. Une zone pluvio-neigeuse traversera en effet le pays, rendant les routes glissantes.L'alerte est valable dans tout le sud du pays, ainsi qu'à Bruxelles et dans le Brabant flamand, dès 01h00 jeudi 31 décembre. Des précipitations hivernales sont attendues en cours de nuit sur le centre et le sud du pays. Les quantités de neige devraient se situer entre 5 et 10 centimètres en Ardenne. Un peu de neige fondante ou de neige est également temporairement possible sur le centre du pays. Durant la nuit du réveillon, quelques averses hivernales se produiront encore par endroits et des plaques de glace se formeront de manière localisées. Le nord devra également se montrer vigilant jeudi en début de soirée et durant la nuit. L'alerte devrait être levée vers 08h00 vendredi pour accueillir le premier jour de l'an. (Belga)