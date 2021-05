Météo - De la grisaille et de la pluie, encore et encore, avant une amélioration

Le temps restera instable ce mardi, avec des éclaircies et des averses parfois orageuses qui se déclencheront déjà en matinée. Par endroits, l'Institut royal météorologique note donc un risque d'abondantes précipitations, de grésil et de fortes rafales de vent. Les maxima, toujours frais, se situeront entre 9 degrés en Haute Belgique et 16 degrés en plaine. Le vent sera modéré à généralement assez fort d'ouest-sud-ouest avec des rafales jusque 70 km/h voire plus sous un orage. A la côte, il pourra être temporairement fort.Ce soir et en première partie de nuit, la tendance aux averses (orageuses) s'estompera progressivement. Après minuit, le temps deviendra plus sec avec davantage d'éclaircies. Dans le sud du pays, toutefois, le temps deviendra pluvieux. Les minima seront compris entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés au littoral, sous un vent le plus souvent modéré. Mercredi, la journée débutera sous la pluie au sud du pays. Ailleurs, la nébulosité sera variable avec quelques averses. Dans l'après- midi, le temps deviendra plus sec avec davantage d'éclaircies à partir de l'ouest. Il fera toujours frais pour la saison avec des maxima de 11 degrés en haute Ardenne à 16 degrés dans le centre, sous un vent généralement modéré. A partir de jeudi, amélioration avec des températures qui pourraient atteindre 19 ou 20 degrés dans le centre du pays ce week-end et les dépasser en début de semaine prochaine. (Belga)

