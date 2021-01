Ce dimanche débutera avec du soleil et de fréquentes gelées, excepté sur l'extrême sud et le sud-ouest de la Belgique où de nombreux nuages bas seront présents, annonce l'IRM dans son dernier bulletin.En cours de journée, la nébulosité deviendra de plus en plus abondante mais le temps devrait rester ensoleillé et sec une grande partie de la journée sur le centre et le nord. En fin de journée, une zone de pluie atteindra le pays depuis la frontière française. Les maxima seront voisins de 1 ou 2°C sur les hauteurs de l'Ardenne et seront compris entre 2 et 5°C en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera généralement modéré de secteur est à sud­-est. Il fera couvert durant la nuit, avec de la pluie sur toutes les régions. Sur le nord-est du pays et en Haute Belgique, ces pluies pourront être précédées de neige (fondante). Les minima seront atteints en première partie de nuit avec des valeurs proches de 0°C sur le nord­-est et en Haute Belgique, et de 2 à 4°C ailleurs. Les températures augmenteront ensuite en cours de nuit à partir du sud­-ouest. La journée de lundi verra le passage d'une faible zone de pluie, avec des températures plus douces, comprises entre 4 et 8°C. (Belga)