Météo - Des maxima proches de 20 degrés ce lundi

Le ciel sera bien ensoleillé mais le temps sera également assez venteux ce lundi, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima varieront entre 17 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 20 ou 21 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera modéré à assez fort d'est à nord­-est avec des rafales de 60 km/h.Ce soir et la nuit prochaine, le ciel restera dégagé sur la moitié nord du pays. Des bancs de nuages élevés envahiront les autres régions à partir de la France. Les températures redescendront entre 3 degrés en Hautes Fagnes et 7 à 9 degrés en Flandre. Le vent d'est à nord­-est sera d'abord parfois assez fort avec encore des rafales de 60 km/h en soirée. Il diminuera en cours de nuit pour redevenir modéré. (Belga)

