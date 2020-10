La nébulosité sera variable à abondante ce lundi après-midi, avec des averses principalement sur le nord-ouest du pays qui se généraliseront à l'ensemble du territoire en fin d'après-midi, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Les maxima se situeront entre 8 degrés en Hautes Fagnes et 13 degrés en plaine, sous un vent modéré de secteur sud-ouest. À la côte, il soufflera fort, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 65 km/h.Ce lundi soir et pendant la nuit, le ciel sera encore changeant avec des éclaircies mais aussi des passages nuageux, parfois accompagnés d'averses localisées. En haute Ardenne, des nuages bas pourront réduire la visibilité. Les minima seront compris entre 5 et 9 degrés, sous un vent devenant modéré de sud-ouest. Mardi, après une accalmie, une nouvelle perturbation abordera le territoire par l'ouest en cours d'après­-midi. Les températures ne dépasseront pas 12 degrés dans le centre. Ce temps variable persistera jusqu'à jeudi. (Belga)