Après la brève accalmie de dimanche, ce lundi de Pentecôte marque le retour de la pluie et des averses, accompagnées de coups de tonnerre et de grésil. L'Institut royal météorologique (IRM) émet d'ailleurs une alerte jaune aux orages pour l'ensemble du pays, de lundi 14h00 à mercredi 02h00 du matin.Des averses orageuses se développeront localement, principalement lundi après-midi. Par endroits des cumuls de 10l/m2 en une heure seront possibles. Du grésil mais aussi des rafales de vent jusque 60 km/h sont également à craindre. Le risque d'orage diminuera ensuite temporairement durant la nuit. Mais, ce risque augmentera à nouveau durant la journée de mardi. Les maxima atteindront 10 degrés en Hautes-Fagnes et 15 à 16 degrés en plaine. (Belga)