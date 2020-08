Après dissipation de la grisaille matinale, il fera d'abord assez ensoleillé et sec dimanche. Il y aura cependant un risque d'orages violents durant l'après-midi. Les maxima seront de l'ordre de 28 degrés dans le centre. En début de semaine prochaine, le temps sera ensuite variable et progressivement moins chaud, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.Ce dimanche, après la dissipation de la grisaille matinale, il fera donc généralement sec avec de belles périodes ensoleillées. L'après-midi, de forts orages sont possibles par endroits avec d'importantes quantités de pluie, de la grêle et de fortes rafales de vent. Il fera à nouveau un peu plus chaud avec des maxima de 24 degrés en Hautes-Fagnes à localement 30 degrés en Campine. Le vent sera faible ou modéré. Ce soir, quelques orages toucheront encore principalement l'est et le nord du pays mais, cette nuit, ils s'évacueront progressivement vers les Pays-Bas et l'Allemagne. Ensuite, le temps deviendra sec avec de larges éclaircies et localement, la formation de brume ou un banc de brouillard. Les minima seront compris entre 12 degrés en Hautes-Fagnes et 17 degrés sur le centre du pays. Le vent sera faible à modéré. La matinée de ce lundi débutera sous un temps généralement sec et assez ensoleillé. Ensuite, le ciel deviendra plus changeant avec, l'après-midi, quelques averses (éventuellement orageuses) par endroits. C'est sur la région côtière et l'ouest du territoire que la tendance aux averses devrait être la plus marquée. Les maxima varieront de 21 ou 22 degrés à la côte ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne, à 26 degrés en Campine. Le vent sera d'abord faible puis modéré. (Belga)