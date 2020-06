Météo - Eclaircies généralisées pour débuter la semaine

Le premier jour de la semaine sera marqué par des éclaircies plus larges sur le nord­ ouest. Ailleurs, des champs de nuages bas pourront être présents, surtout en Ardenne, indique l'IRM.En cours de journée, les éclaircies se généraliseront à l'ensemble du pays. Le temps restera sec. A la mer, il fera ensoleillé malgré l'un ou l'autre voile d'altitude. Les maxima se situeront entre 18 degrés en haute Ardenne et 24 degrés en Campine. Le vent sera généralement faible et s'orientera de l'ouest vers le nord­ ouest. Ce soir, le ciel se dégagera et deviendra serein durant la nuit. Les températures chuteront vers des valeurs entre 6 degrés en Hautes Fagnes et 12 degrés dans le centre, sous un vent faible de secteur est ou de direction variable. (Belga)

