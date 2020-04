Météo - Grisaille matinale avant un ensoleillement généralisé

Le ciel sera ensoleillé dans la matinée, après dissipation de la grisaille matinale, indique samedi l'Institut royal météorologique (IRM). Il restera dégagé dans l'après-midi, sous des températures moins hautes que durant la semaine.Les maxima ne dépasseront pas 14°C à la côte. Elles s'élèveront jusqu'à 16°C sur les hauteurs ardennaises, 18°C au centre et 20°C en Gaume. Le vent restera cependant faible à modéré. Dans la nuit, le ciel restera généralement dégagé et présentera par endroits de la brume ou du brouillard. Les températures oscilleront alors entre 0 et 5°C, avec un risque de faibles gelées en Ardenne. Dimanche, le ciel sera à nouveau ensoleillé. Quelques voiles de nuages élevés feront leur apparition à partir de l'ouest en cours d'après-midi. Les maxima varieront entre 13 et 18°C. Le vent sera généralement faible de nord à nord-est. (Belga)

