Le ciel sera assez nuageux avec par moments des averses qui adopteront un caractère hivernal sur les hauts plateaux de l'Ardenne, annonce mercredi matin l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps restera frisquet avec des températures qui ne dépasseront pas 1 degré sur les reliefs et 8 degrés en Flandre. Le vent, quant à lui, sera modéré (secteur nord) à assez fort.Quelques averses résiduelles, et parfois hivernales sur les hauteurs de l'Ardenne, sont attendues dans la soirée. La nuit prochaine, le temps redeviendra temporairement plus sec. Les minima oscilleront entre -3 degrés dans les Hautes Fagnes à +6 degrés en bord de mer, sous un vent modéré voire soutenu. Les rafales faibliront au petit jour. (Belga)