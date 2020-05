Le temps sera sec et ensoleillé ce lundi avec des températures qui atteindront les 23°C dans le centre du pays et en Campine, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Des voiles de nuages élevés seront malgré tout présent avant midi et quelques cumulus pourront aussi se former par endroits l'après-midi.Dans le courant de la soirée et de la nuit de lundi à mardi, le ciel restera dégagé et les minima seront compris entre 4°C dans les Hautes Fagnes et 11°C en bord de mer. Mardi, le temps sera à nouveau ensoleillé avec quelques cumulus de beau temps l'après-midi dans l'intérieur du pays. Le thermomètre atteindra, à nouveau, les 23°C dans le centre. Ce beau temps nous accompagnera encore mercredi avec des maxima qui atteindront désormais les 25°C dans le centre. A la côte, le temps sera un peu plus frais avec 19°C. Le thermomètre poursuivra son ascension puisque 27°C sont attendus dans la journée de jeudi. Là encore, le soleil sera généreux. (Belga)