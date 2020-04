Le temps sera à nouveau ensoleillé, vendredi, mais la nébulosié augmentera progressivement depuis le sud du pays. Une averse orageuse n'est pas exclue, en particulier près de la frontière française, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 17 degrés au littoral et 23 degrés dans le centre.Au sud, le vent sera faible, de direction variable ou de sud est, tandis qu'il sera modéré d'est à nord-est ailleurs. Une brise de mer assez forte de nord-nord-est soufflera à la Côte, où des rafales pourront aller jusqu'à 40 ou 50 km/h. En soirée et durant la nuit, le risque de quelques averses locales persistera. Les minima oscielleront entre 8 et 13 degrés. La journée de samedi débutera en douceur mais le temps restera instable, avec des averses durant l'après-midi et en soirée, qui pourront prendre un caractère orageux. Le thermomètre affichera ente 15 degrés au littoral et de 17 à 22 degrés dans le reste du pays. Le soleil fera son retour dimanche, après dissipation de la grisaille matinale. Les maxima varieront de 16 degrés à la Côte à 23 degrés. (Belga)