Météo - Jusqu'à 25 degrés samedi

Le temps restera généralement sec, samedi, avec un ciel partagé entre larges éclaircies et champs nuageux. Une averse pourrait toutefois intervenir à l'extrême sud du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 17 et 25 degrés.La nébulosité augmentera en cours de journée sur la moitié sud et dans le Hainaut. Des averses pourront se développer localement. A l'intérieur du pays, le vent sera faible de direction variable ou de secteur est à sud-est. A la Côte, le vent de nord à nord-est sera modéré. Le ciel se couvrira au sud du sillon Sambre et Meuse en deuxième partie de nuit. Les minima oscilleront entre 10 et 14 degrés. Dimanche, les premières retrouvailles familiales se dérouleront sous une nébulosité abondante, avec des averses possibles au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima varieront de 16 à 22 degrés ailleurs. (Belga)

