Météo - L'IRM met en garde contre des conditions glissantes

L'Institut royal météorologique (IRM) émet mercredi matin une alerte jaune aux conditions glissantes sur les routes du pays.Des plaques de glace ou de givre localisées pourraient être présentes notamment dans l'est du pays. Du brouillard givrant pourra aussi se former dans certaines vallées en Ardenne. L'avertissement s'étend de 05h00 à 11h00 du matin et vaut pour les provinces de Liège, de Luxembourg et de Namur. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.