Soleil ou nuages, le ciel ne saura sur quel pied danser dimanche. Seule certitude: il fera toujours très chaud, avec des températures maximales de 30 ou 31°C en bord de mer et sur les hauts plateaux de l'Ardenne et un mercure grimpant jusqu'à 35 ou 36°C ailleurs, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques orages de chaleur isolés pourraient éclater, surtout l'après-midi.Les nuages ponctueront à nouveau le ciel dimanche soir et pendant la nuit. L'une ou l'autre ondée orageuse isolée risquera de tomber. Il faudra encore prendre son mal en patience, la fraîcheur tant espérée se faisant attendre: il fera 18°C par endroits en Ardenne pendant la nuit et 23 ou 24°C dans les grandes villes. Le vent restera faible à modéré. Lundi, le soleil continuera de briller et de faire suffoquer la Belgique, sous 30 à 36°C. Une ondée orageuse pourra à nouveau éclater de manière isolée et le vent demeurera faible. Seul le littoral sera rafraîchi dans l'après-midi par une brise de mer modérée. Pas de changement annoncé pour mardi et mercredi, avec un temps ensoleillé et une atmosphère qui reste ardente. Le thermomètre continuera de chauffer avec 30 à 36°C attendus, voire 37°C localement. (Belga)