Samedi après-midi, le ciel sera généralement très nuageux avec d'abord quelques faibles pluies ou bruines par endroits qui vont s'intensifier au fil des heures. Le thermomètre affichera entre 3 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés le long de la frontière française, sous un vent modéré à assez fort. Des rafales pourront atteindre jusqu'à 50 km/h sur le nord du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée.En soirée, des précipitations intenses s'abattront sur la plupart des régions avec des cumuls généralement compris entre 10 et 20 litre/ m2. Dans le courant de la nuit, ces averses se transformeront en pluie verglaçante puis en neige sur la Flandre, avec une accumulation de 1 à 5 cm déjà possible au lever du jour. Les températures plongeront jusqu'à -2 degrés en Flandre et -1 degré dans le centre, tandis qu' elles oscilleront entre 0 et 6 degrés dans le sud du pays. Le vent sera modéré à parfois assez fort, voire fort à la Côte. Dimanche, il fera très nuageux et pluvieux sur toute la moitié sud du pays. Dans la partie nord, des flocons blanchiront le sol. De la pluie verglaçante est attendue à la limite entre ces deux zones. Ensuite, les chutes de neige concerneront la majeure partie des régions situées au nord du sillon Sambre et Meuse. En matinée, les valeurs maximales seront proches de -2 degrés dans le nord et 5 degrés dans le sud du pays. Elles baisseront en milieu d'après-midi. Le vent sera généralement modéré à fort, et soufflera de secteur nord-est. La nuit de dimanche à lundi, quelques faibles chutes de neige resteront possibles. L'air froid envahira l'ensemble du territoire et les minima pourront descendre jusqu'à -6 degrés. En début de semaine prochaine, le temps sera frisquet et nuageux. Quelques faibles chutes de neige pourraient encore tomber. (Belga)