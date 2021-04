Le ciel sera ensoleillé et parfois voilé, puis quelques nuages cumuliformes se formeront en cours de journée samedi, surtout sur le nord du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 10 degrés dans les Hautes Fagnes et 16 degrés en Gaume. Le vent sera quant à lui généralement modéré de secteur nord-est, parfois assez fort l'après-midi le long du littoral.La nuit prochaine, les minima s'échelonneront entre -4 degrés en Ardenne et +5 degrés en bord de mer. Dimanche, le temps sera sec avec, en alternance, des périodes ensoleillées et des champs nuageux. Les maxima se situeront entre 8 degrés dans les Hautes Fagnes et 12 degrés en Gaume. Le vent sera modéré dans l'intérieur des terres, et parfois assez fort à la Côte, de secteur nord-est. (Belga)