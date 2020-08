Météo - La tempête Francis soufflera sur le début de journée mercredi

La journée sera venteuse ce mercredi avec une nébulosité généralement abondante en matinée et des averses principalement sur la partie orientale du pays, selon les prévisions de l'IRM. Dans l'après-midi, quelques éclaircies se développeront mais le risque d'ondée se maintiendra. Les maxima oscilleront entre 16 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 21 à localement 22 degrés ailleurs. Le vent de secteur ouest sera d'abord assez fort à fort, parfois très fort à la côte, avec des rafales de 70 à 80 km/h, voire temporairement encore 90 km/h à la mer. Il diminuera progressivement dans l'après-midi.Durant la nuit, les éclaircies se feront plus nombreuses et seuls des nuages élevés subsisteront ensuite sur la plupart des régions, le temps devenant alors généralement sec et calme. Les minima seront compris entre 9 degrés en Hautes Fagnes à 14 degrés en plaine. Le vent sera d'abord modéré d'ouest, devenant faible de sud-ouest en cours de nuit. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.