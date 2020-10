Météo - Le ciel sera partagé entre des nuages et quelques éclaircies ce dimanche

Les nuages seront nombreux ce dimanche, entrecoupés de quelques éclaircies, mais aussi parfois accompagnés d'un peu de pluie ou d'une averse, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront de 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 13 degrés dans le centre.Dimanche soir et la nuit de dimanche à lundi, quelques faibles précipitations traîneront encore localement avant le retour d'un temps souvent sec avec davantage d'éclaircies à partir de l'ouest. Du brouillard pourrait se former principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Les températures seront comprises entre 2 et 6 degrés. Lundi, brumes, brouillards et nuages bas se lèveront lentement dans le courant de la matinée. Le ciel sera ensuite partiellement nuageux avec un soleil parfois voilé par des champs de nuages élevés. Les éclaircies seront plus larges sur l'ouest. Les maxima varieront entre 8 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 14 degrés en Flandre. Mardi, une zone de pluie atteindra la Belgique. Les pluies seront plus soutenues en cours d'après-midi et en soirée. Les températures varieront entre 11 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 15 degrés en Flandre. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.