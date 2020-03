Météo - Le parapluie peut être rangé pour quelques jours

Le temps sera sec mais assez nuageux et venteux dimanche, avec des maxima de 9 à 14 degrés. Lundi, il fera encore généralement sec mais avec beaucoup de nuages et des températures similaires. L'Institut royal météorologique prévoit le retour du soleil mardi. Il fera ensuite encore un peu plus doux avant un net rafraîchissement en fin de semaine.Dimanche, le temps sera sec mais majoritairement nuageux. Les éclaircies pourront être plus présentes en fin de journée dans le sud-est. Il fera assez doux avec des maxima de 9 degrés en Hautes Fagnes à 13 ou 14 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera modéré ou localement parfois assez fort de sud à sud-ouest avec des pointes de 50 à 60 km/h. Dimanche soir, les éclaircies s'élargiront dans le sud-est. Dans le même temps, un risque de faibles pluies augmentera dans l'ouest. La nuit de dimanche à lundi, le ciel se dégagera dans toute la moitié sud-est. Ailleurs, les nuages seront de plus en plus présents mais le temps restera sec à de faibles précipitations près. Les minima varieront entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 7 degrés à la côte. Le vent sera faible, et modéré au littoral. Lundi, une faible perturbation sera principalement à l'origine de champs nuageux sur nos régions, le temps devant rester sec en de nombreux endroits. Toutefois une ondée ne sera pas exclue, principalement sur le relief ardennais. En soirée, les éclaircies s'élargiront à partir du nord-ouest. Les maxima oscilleront entre 11 degrés en Hautes Fagnes à 14 degrés dans le centre. Mardi, il fera ensoleillé et sec. Les maxima seront compris entre 11 degrés en haute Ardenne et jusqu'à 14 degrés localement en plaine. (Belga)

