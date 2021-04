La pluie s'abattra sur le nord-ouest dès l'aube lundi et s'étendra rapidement sur toutes les régions en direction du sud-est, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les précipitations pourront adopter un caractère hivernal, surtout en Haute-Belgique.À l'arrière, un temps variable gagnera l'ensemble du pays, les éclaircies parfois larges devant faire place à des averses qui pourront prendre la forme de giboulées. L'Ardenne tombera sous les chutes de neige, fondante dans un premier temps avant qu'elle ne se fixe au sol. Le lundi de Pâques sera froid, avec 2 à 7°C prévus, et venteux. Des rafales de 50 à 65 km/h sont attendues. Lundi soir et pendant la nuit, des averses et giboulées plus nombreuses se déverseront sur la Belgique depuis la mer du Nord. Un coup de tonnerre pourrait même éclater. Les minima chuteront à -4°C en Hautes Fagnes et grimperont à 3°C à la mer. De la neige sera possible à des altitudes plus basses qu'en journée, au sud du sillon Sambre-et-Meuse mais aussi sur une partie de la Moyenne Belgique. L'IRM lance d'ailleurs un avertissement jaune aux conditions glissantes, valable en province de Liège de lundi 20h00 à mercredi 02h00 du matin. L'alerte vaut aussi pour les provinces de Luxembourg (de 21h00 lundi soir à 12h00 mardi) et de Namur (de 21h00 lundi soir à 10h00 mardi). Les giboulées se poursuivront mardi, avec des températures toujours froides (entre 1 et 6°C) et un vent soutenu, des pointes jusque 60 km/h étant prévues. Des averses hivernales seront encore possibles mercredi, le temps ne devrait redevenir sec que jeudi. (Belga)