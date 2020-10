Le ciel sera nuageux avec des averses parfois intenses, accompagnées de quelques bonnes rafales de vent. Ces dernières pourront localement atteindre des valeurs de 70 à 80 km/h voire un peu plus, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Le thermomètre affichera entre 9 et 14 degrés. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu.Le temps restera chahuté, en soirée et début de nuit, ensuite viendra l'accalmie, avec davantage d'éclaircies depuis l'ouest et des précipitations bien plus faibles et localisées. Le vent sera modéré à assez fort, surtout le long du littoral. Les minima oscilleront entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 11 degrés à la mer. Jeudi matin, la nébulosité sera encore assez abondante, quelques averses résiduelles traverseront le territoire. Au fil des heures, le temps deviendra un peu plus sec mais de nombreux nuages élevés et de moyenne altitude envahiront tout le pays depuis le littoral. L'après-midi, il fera très nuageux et des pluies arroseront la plupart des régions depuis l'ouest. Elles seront probablement plus actives en Flandre. Les températures atteindront des valeurs comprises entre 8 et 13 degrés l'après-midi, sous un vent modéré à assez fort. Vendredi, nous serons sous l'influence de courants maritimes très doux mais encore humides. Le ciel sera généralement couvert de nuages bas qui distilleront quelques faibles pluies ou bruines par intermittence, surtout sur le nord du pays et le relief ardennais. Les maxima évolueront entre 11 et 17 degrés ailleurs. (Belga)