Météo - Les nuages dominent

Le ciel dévoilera samedi ses plus belles nuances de gris mais le temps restera sec et des éclaircies pourront survenir par endroits, selon les prévisions de l'IRM. Des bancs de brouillard sont attendus localement. Les maxima atteindront 3 à 6 degrés.En soirée et la nuit prochaine, les nuages bas domineront, accompagnés de bancs de brouillard localement, sous des minima entre 0 et 4 degrés. Les Belges passeront aussi le dimanche au sec mais sous les nuages, à quelques éclaircies près. Le thermomètre affichera environ 4 degrés dans les Hautes Fagnes et 8 ou 9 degrés en basse et moyenne Belgique. Le vent, de secteur sud, sera modéré. Une perturbation traversera ensuite le pays d'ouest en est durant la nuit de dimanche à lundi. Lundi, les maxima oscilleront entre 6 degrés en Ardenne et 9 degrés ailleurs. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.