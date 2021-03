Le temps sera ensoleillé dimanche après-midi, avec toutefois progressivement davantage de nuages sur la Flandre, puis sur le centre du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima évolueront entre 3 degrés en Hautes-Fagnes et 7 degrés en plaine. Le vent soufflera faiblement de secteur nord à nord-est.Dans la soirée et au fil des heures, le ciel sera plutôt couvert sur le nord et le centre du pays ainsi que dans le sud­-est en fin de nuit. Le temps restera généralement sec partout, mais le risque de quelques gouttes ou de quelques flocons sur le relief ne sera pas totalement exclu. Les minima descendront entre ­-10 et 0 degrés, sous un vent faible et variable. Lundi, malgré des éclaircies, les champs nuageux seront assez nombreux et pourraient laisser s'échapper quelques gouttes voire quelques flocons sur les hauteurs de l'Ardenne. Les maxima seront compris entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés dans le centre du pays. Temps variable attendu pour mardi également. (Belga)